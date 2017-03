Tom Kühnhackl (l) hat mit den Pittsburgh Penguins die Playoffs der NHL erreicht. © Gene J. Puskar

Eishockey

Kühnhackl mit Pittsburgh für NHL-Playoffs qualifiziert

Eishockey-Nationalspieler Tom Kühnhackl hat mit den Pittsburgh Penguins die Teilnahme an den Playoffs in der nordamerikanischen Profiliga NHL perfekt gemacht. Der Titelverteidiger siegte mit 3:1 (1:0, 0:0, 2:1) bei den Buffalo Sabres und kann in der Metropolitan Division mit 101 Punkten nicht mehr aus den begehrten Rängen verdrängt werden.