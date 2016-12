Gladbachs Trainer Andre Schubert ist nach der enttäuschenden Hinrunde in die Kritik geraten. Foto: Stefan Puchner

Fußball

Krisenduell in Gladbach: Trainer im Blickpunkt

Kurz vor der Winterpause müssen einige Trainer in der Bundesliga noch einmal liefern, wollen sie auch im neuen Jahr noch im Amt sein. Derbystimmung herrscht indes in Frankfurt, wo es nicht nur um die Vormachtstellung in der Region geht.