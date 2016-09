Unter Trainer Carlo Ancelotti ist Bayern München in dieser Spielzeit noch ungeschlagen. © Tobias Hase

Fußball

Acht Pflichtspiele, acht Siege - beim Wiedersehen mit Vorjahresbezwinger Atlético können die Bayern erstmals ihren wahren Wert zeigen. Rummenigge wäre mit einem Remis zufrieden. Kann die Weltmeister-Abwehr den Deutschland-Schreck stoppen?

Madrid. Revanchegedanken oder gar Rachegelüste haben die Bayern-Stars vor der kniffligen Kraftprobe mit Atlético Madrid nicht.

Fast fünf Monate nach dem schmerzhaften K.o. im Halbfinale der Champions League wollen die Münchner beim schnellen Wiedersehen im Hexenkessel Estadio Vicente Calderón den ersten Härtetest unter Carlo Ancelotti bestehen - und nach drei bitteren Jahren endlich auch ihre Spanien-Tristesse beenden.

"Wir haben mit dem 5:0 gegen Rostow ein Zeichen gesetzt, dass mit uns auch in diesem Jahr wieder zu rechnen ist. Das müssen wir versuchen, wieder unter Beweis zu stellen", sagte Karl-Heinz Rummenigge. Der Vorstandschef hat vor dem Spiel beim zu Hause fast unschlagbaren Atlético reichlich Respekt: "Alles andere als eine Niederlage wäre ein positives Ergebnis."

Tiefenentspannt ging Atlético-Experte Ancelotti nach dem Traumstart von acht Siegen in acht Pflichtspielen seine erste Königsklassen- Auswärtsreise mit dem deutschen Fußball-Rekordmeister an. Bald-Wieder-Präsident Uli Hoeneß fehlte beim Flug ins sonnige Madrid erkältet. "Jetzt geht es sicherlich gegen den schwersten Gegner bei uns in der Gruppe. Unser Ziel ist, idealerweise als Gruppenerster weiterzukommen", sagte Rummenigge vor dem Spiel am Mittwoch.

Der Vorstandschef setzt beim Duell der Champions-League- Großmächte - nur eines der vergangenen fünf Endspiele fand ohne einen der beiden Clubs statt - auch auf die besondere Erfahrung des früheren Real-Trainers Ancelotti. "Er kennt Atlético Madrid von uns allen wahrscheinlich am besten, weil er einige Jahre in Spanien gearbeitet hat." Ancelottis Liga-Bilanz gegen den Real-Stadtrivalen ist negativ, aber in fünf Champions-League-Duellen - inklusive zwei Spielen mit Ex-Club FC Chelsea - blieb er gegen Atlético ungeschlagen.

Damit die Ancelotti-Serie hält, müssen die Bayern den schon wieder trefffreudigen Deutschland-Schreck Antoine Griezmann in den Griff bekommen. Sein Tor im Halbfinale sorgte für das Aus in Europas Eliteliga. Im Sommer beendete der Franzose, ebenfalls im Halbfinale und wieder gegen Manuel Neuer, per Doppelpack die Titelträume der DFB-Elf. "Man hat bei der Europameisterschaft und bei unserem Rückspiel gesehen, dass das ein Weltklassespieler ist", sagte Rummenigge.

Erstmals könnte Ancelotti in seiner kurzen Amtszeit die Weltmeister-Innenverteidigung aus Jérôme Boateng und dem rechtzeitig genesenen Mats Hummels aufbieten. Vor vier Monaten spielte Hummels beim Griezmann-Treffer noch beim BVB. Bei der EM fehlte er gegen den Turnierstar gesperrt. Alternativ könnte der italienische Coach den starken Javi Martínez wieder in die Abwehrzentrale beordern.

Höchste Aufmerksamkeit ist in der Defensive gefragt, im Kampf der Systeme müssen sich die angriffsfreudigen Bayern um Hitzkopf Franck Ribéry offensiv gegen das Bollwerk von Trainer Diego Simeone mehr als zuletzt in der Liga einfallen lassen. In den letzten 23 Champions-League-Spielen musste Madrid nur zehn Gegentore hinnehmen, spielte 16-mal zu Null.

"Sie verteidigen besser als jeder andere Club auf der Welt", erklärte Bayerns Spanier Thiago vor dem nächsten Duell mit einem Team aus seiner Heimat. "Rache spielt keine Rolle. Es ist ein anderes Spiel - mit weniger Emotionen als im Halbfinale" Dreimal scheiterte Bayern zuletzt kurz vor dem Endspiel: An Real, Barcelona und eben Atlético.

"Wir wissen natürlich auch, was vor circa einem halben Jahr passiert ist, aber Rachegelüste...", wiegelte auch Thomas Müller ab. "Wir sind zwar ausgeschieden, aber wir haben trotzdem gute Chancen, das Spiel am Mittwoch zu gewinnen."

Die Bayern können mit Ausnahme von Holger Badstuber und Douglas Costa ihre Bestbesetzung aufbieten. Bei Atlético fehlen die Leistungsträger Augusto Fernández und José Maria Giménez. "Wir müssen jetzt nur einen guten Teller Nudeln und einen Pudding essen, gut schlafen, locker trainieren und am Mittwoch gut spielen", sagte Simeone. "Egal, wie das Spiel ausgeht. Es gibt keine Ausreden." Atlético verlor zuletzt vor fast 20 Jahren ein Heimspiel gegen eine deutsche Mannschaft.

Voraussichtliche Aufstellungen:

Atlético Madrid: Oblak - Juanfran, Savic, Godín, Filipe Luis - Saúl, Koke, Gabi, Carrasco - Griezmann, Gameiro

FC Bayern München: Neuer - Lahm, Boateng, Hummels, Alaba - Xabi Alonso - Thiago, Vidal - Müller, Lewandowski, Ribéry

Schiedsrichter: Marciniak (Polen)

dpa