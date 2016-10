Das Team von Trainer Markus Weinzierl feierte den dritten Sieg im dritten Spiel. © Ina Fassbender

Fußball

Konopljanka beschert Schalke wichtigen Auswärtssieg

Der FC Schalke 04 bleibt in der Europa League auf klarem Kurs Zwischenrunde. Der in der Fußball-Bundesliga katastrophal gestartete Revierclub gewann beim FK Krasnodar und verdarb den Russen mit dem 1:0 (1:0)-Erfolg ihre Heimpremiere in der hypermodernen neuen Arena.