Die Türkei will die EM 2024 ausrichten. © Georgi Licovski

Fußball

Konkurrenz für Deutschland: Türkei bewirbt sich um EM 2024

Die Türkei hat offiziell ihre Kandidatur für die Ausrichtung der Fußball-EM 2024 verkündet und ist in Konkurrenz zu Deutschland getreten. "So Gott will, reichen wir als Türkei unsere Bewerbung für die Kandidatur am 2. März ein", sagte der Chef des Türkischen Fußballföderation (TFF), Yildirim Demirören, in Istanbul.