Johannes Rydzek führt nach dem Springen am dritten Tag in Seefeld. © Barbara Gindl

Ski nordisch

Kombinierer Rydzek führt bei Weltcup in Seefeld

Weltmeister Johannes Rydzek geht beim Finale des Weltcup-Triples der Nordischen Kombinierer in Seefeld als Erster in den abschließenden 15-Kilometer-Langlauf. Nach Sprüngen auf 106 und 105,5 Meter nimmt der Oberstdorfer einen Vorsprung von 18 Sekunden vor dem Österreicher Bernhard Gruber in die Loipe mit.