Ski nordisch

Björn Kircheisen hat erstmals seit vier Jahren wieder einen Weltcup der Nordischen Kombinierer gewonnen. Der 33 Jahre alte Sachse setzte sich in Sapporo nach einem Sprung und dem 10-Kilometer-Langlauf hauchdünn um 0,7 Sekunden vor dem Japaner Akito Watabe durch.

Sapporo. Dritter wurde der Norweger Mikko Kokslien. Jakob Lange verpasste als Vierter nur um zwei Sekunden den ersten Podestplatz seiner Karriere.

Kircheisen, der letztmals am 9. Februar 2013 in Almaty gesiegt hatte, nutzte wie damals die Abwesenheit zahlreicher Topathleten. Neben dem in diesem Winter dominierenden DSV-Trio Eric Frenzel, Johannes Rydzek und Fabian Rießle fehlten in Sapporo auch die stärksten Österreicher.

Nach einem Sprung auf 132,5 Meter ging Kircheisen als Vierter mit 42 Sekunden Rückstand auf Sprungsieger Hisaki Nagamine in die Loipe, wo er seine Stärken einmal mehr ausspielte und sich in einem spannenden Finish knapp vor Watabe durchsetzte.

dpa