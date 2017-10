Alexander Zverev scheidet im Viertelfinale des Turniers in Wien gegen Jo-Wilfried Tsonga aus. © Hans Punz

Tennis

Kohlschreiber in Wien im Halbfinale - Alexander Zverev raus

Philipp Kohlschreiber kämpft beim ATP-Turnier in Wien um den Einzug ins Endspiel. Der topgesetzte Alexander Zverev und Jan-Lennard Struff schieden am Freitag in Österreich hingegen aus.