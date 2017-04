Philipp Kohlschreiber wird nicht in Monaco aufschlagen. © Mario Houben

Tennis

Kohlschreiber: Teilnahme in Monte Carlo abgesagt

Philipp Kohlschreiber hat seine Teilnahme beim Tennis-Turnier in Monte-Carlo kurzfristig abgesagt. Der Augsburger klagte seit dem verlorenen Finale in Marrakesch am Sonntag über ein Zerrung.