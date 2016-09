Fußball

Trainer Jürgen Klopp ist mit dem FC Liverpool in der englischen Premier League auf dem Vormarsch. Die Reds gewannen das Spitzenspiel beim FC Chelsea dank einer starken ersten Halbzeit mit 2:1 (2:0).

London. Der 18-malige englische Fußballmeister ging durch Dejan Lovren (17. Minute) und Jordan Henderson (36.) mit 2:0 in Führung, musste aber nach dem Anschlusstor Diego Costa (61.) in der Schlussphase noch einmal um den dritten Sieg im fünften Saisonspiel zittern. Mit nun zehn Punkten liegt Liverpool auf Platz vier, punktgleich mit den drittplatzierten Londonern. Manchester City mit Coach Pep Guardiola führt das Klassement mit zwölf Zählern an.

dpa