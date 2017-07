Triathlet Sebastian Kienle gewann den Ironman-EM-Titel in Frankfurt am Main. © Arne Dedert

Triathlon

Kienle-Kraftakt: 3. Ironman-EM-Titel

Wieder Kienle. 2014, 2016 und 2017 - Ironman-Europameister in Frankfurt/Main. Kienle zeigt, auf was sich Weltmeister Jan Frodeno bei der WM gefasst machen muss. In Roth hat Landsmann Frommhold Pech, er stürzt. Altmeister Bracht verpasst beim Abschied das Podest.