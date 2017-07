Tennis

In die Wimbledon-Achtelfinals gehen die beiden verbliebenen deutschen Tennisprofis als Außenseiter. Angelique Kerber hofft gegen ihre Angstgegnerin auf die Wende einer bislang missratenen Saison. Alexander Zverev bereitet sich auf einen Aufschlaghünen vor.

London. Den spielfreien Sonntag wollte Angelique Kerber für einen kurzen Ausflug in die Londoner City nutzen. Einfach mal ein, zwei Stunden abschalten, einen Kaffee trinken und den Kopf frei bekommen für die knifflige Aufgabe am Super-Montag in Wimbledon.

Wenn an diesem größten Tag im Tennis-Jahr alle Achtelfinals bei Damen und Herren ausgespielt werden, darf neben der Weltranglisten-Ersten aus Kiel auch das Zukunftsversprechen Alexander Zverev noch mitmischen.

Als "Meilenstein" seiner noch jungen Karriere bezeichnete der 20 Jahre alte Hamburger seine Premiere in der zweiten Woche eines Grand-Slam-Turniers. Zum ersten Mal schaffte es das größte deutsche Talent seit Boris Becker und Michael Stich in ein Achtelfinale bei einem der vier wichtigsten Turniere - und wählte eine ganz spezielle Vorbereitung auf den Aufschlag-Giganten Milos Raonic aus Kanada.

"Ich weiß nicht, wer noch im Turnier ist und so aufschlägt wie er", sagte Zverev schmunzelnd auf die Frage, welchen Trainingsgegner er sich vor dem Match am Montag (ca. 16.30 Uhr MESZ) aussuche. Ein Sparringspartner sollte sich daher an die T-Linie stellen und knallhart servieren, um die Aufschläge des Vorjahresfinalisten zu simulieren. Mit erstaunlicher Leichtigkeit und noch ohne Satzverlust rauschte Zverev bislang über die Rasenplätze an der Church Road. Gegen den Weltranglisten-Siebten ist er erstmals Außenseiter.

Ob das irgendetwas an seiner Einstellung ändere, ob er deshalb angespannter sei? "Nö", antwortete Zverev, der sich in Pressekonferenzen oft in einer Mischung aus Coolness und Schnoddrigkeit präsentiert. "Ich gehe in jedes Spiel genau gleich." Immerhin hat Zverev den bislang einzigen Vergleich mit Raonic gewonnen: im Mai auf dem Weg zu seinem Titel beim Masters-Turnier in Rom im Viertelfinale. Allerdings auf dem deutlich langsameren Sand.

Dass auch Kerber in der ersten Partie des Tages (12.30 Uhr) gegen die Spanierin Garbiñe Muguruza nicht als Favoritin auf den Platz geht, hätte vor einem Jahr niemand so unterschrieben. Doch gegen die French-Open-Siegerin von 2016 und Wimbledon-Finalistin von 2015 hat die 29 Jahre alte Linkshänderin die vergangenen vier Partien allesamt verloren. Im direkten Vergleich liegt sie 3:4 zurück.

"Das hat gar nichts zu sagen", sagte Kerber nach ihrem bemerkenswerten Drittrunden-Sieg gegen Shelby Rogers (USA). 4:6, 2:4, 0:30 lag sie zurück, wehrte einen Breakball zum möglichen 2:5 ab und setzte sich am Ende doch noch durch. "Ich habe gemerkt, ich kann es, ich kann Matches drehen und ich weiß, dass ich mich auf mein Kämpferherz verlassen kann, und das ist wieder zurück", sagte Kerber.

Vielleicht hat die zuletzt so stabil instabile Norddeutsche genau so ein Spiel gebraucht, um sich aus ihrer Negativspirale zu befreien. "Das Feuer ist wieder da, sie sieht viel positiver aus", sagte Tennis-Legende Martina Navratilova in der BBC. Mitten in ihrer Krisen-Saison mit fünf Auftakt-Niederlagen in Sydney, Doha, Stuttgart, Rom und bei den French Open hofft Kerber auf die Wende.

Ein Sieg gegen die in Wimbledon erneut auftrumpfende Muguruza und ein Viertelfinale wären genau das richtige Signal zur richtigen Zeit. Die deutsche Wimbledon-Größe schlechthin sprach Kerber jedenfalls Mut zu und bat die Kritiker um Nachsicht. "Wir sollten dankbar sein, dass wir eine deutsche Nummer eins haben, es ist lange her seit Steffi Graf", sagte TV-Experte Boris Becker. "Wir gewöhnen uns so schnell an Erfolge, Angie tut ihr Bestes."

