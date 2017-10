Kerber mit Auftaktniederlage bei B-WM der Tennis-Damen

Tennis

Julia Görges durfte zufrieden sein, Angelique Kerber kassierte die nächste Niederlage: Auch beim Start der B-WM in China zeigte sich, wer momentan die Beste der deutschen Tennis-Damen ist.

Zhuhai. Deutschlands derzeit beste Tennisspielerin Julia Görges ist optimal in die B-WM in China gestartet, doch Angelique Kerber droht auch bei der WTA Elite Trophy in Zhuhai das vorzeitige Aus.

Nachdem Görges beim 6:1, 7:6 (7:5) gegen die Slowakin Magdalena Rybarikova überzeugt hatte, verlor die frühere Weltranglisten-Erste Kerber ihren Vorrunden-Auftakt 3:6, 6:3, 2:6 gegen Anastassija Pawljutschenkowa aus Russland. Nur im zweiten und zu Beginn des dritten Satzes fand die Norddeutsche Mittel gegen das druckvolle Spiel der Weltranglisten-14., letztlich war die Niederlage nach 1:54 Stunden verdient.

Damit hat Kerber nur geringe Chancen auf den Einzug in das Halbfinale, das lediglich die Siegerinnen der vier Dreier-Gruppen erreichen. Die auf Rang 19 der Welt zurückgefallene Kerber trifft frühestens am Donnerstag auf die Australierin Ashleigh Barty. Görges bekommt es ebenfalls nicht vor Donnerstag mit der Französin Kristina Mladenovic zu tun und kann dann das Weiterkommen perfekt machen.

Die Weltranglisten-18. aus Bad Oldesloe war "sehr, sehr zufrieden, wie ich mein erstes Match bestritten habe". Görges befand: "Der erste Satz war nahezu perfekt von mir, danach hat sie ihre Taktik ein bisschen geändert." In der 1:39 Stunden langen Partie in der nur äußerst spärlich gefüllten Halle machte Görges schon im ersten Satz fast immer die entscheidenden Punkte und verwandelte mit einer Vorhand ihren zweiten Matchball. Den ersten beim Stand von 5:4 hatte die aufschlagstarke Rybarikova noch abgewehrt. "Ich hatte nicht erwartet, hier dabei zu sein. Das ist ein Bonus", unterstrich Görges. "Ich versuche, alles hier zu lassen, was in meinem Tank ist."

dpa