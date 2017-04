Martin Kaymer liegt vor dem Finaltag des Masters auf dem 28. Rang. © Matt Slocum

Kaymer vor Abschlusstag beim Masters auf Platz 28

Mit 74 Schlägen konnte Martin Kaymer am dritten Tag des Masters in Augusta nicht an seine gute Leistung vom Freitag anknüpfen. Vor dem Abschlusstag liegen zwei Europäer in Führung.