Sergej Karjakin konnte den ersten Erfolg bei der WM vermelden. Der Russe besiegte den Schweden Magnus Carlsen in 52 Zügen. © Justin Lane

Schach

Karjakin landet ersten Sieg bei Schach-WM

Herausforderer Sergej Karjakin ist in der achten Partie der Schachweltmeisterschaft in den USA überraschend in Führung gegangen. Mit den schwarzen Figuren bezwang der Russe den norwegischen Titelverteidiger Magnus Carlsen nach 52 Zügen.