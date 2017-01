Juventus Turin besiegte den FC Bologna mit 3:0. © Alessandro Di Marco

Fußball

Juve und Khedira starten mit Sieg

Tabellenführer Juventus Turin zeigt auch im neuen Jahr keine Schwäche. Sami Khedira und Co. starten mit einem souveränen Sieg in die zweite Saisonhälfte. Auch Verfolger AS Rom gewinnt. Zwei ehemalige Bundesliga-Profis lassen Lazio und Inter jubeln.