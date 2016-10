Die Spieler von Borussia Dortmund feiern in Lissabon ihren 2:1-Sieg. © Paulo Duarte

Fußball

Junges BVB-Team mit reifer Leistung in Lissabon

In den letzten Minuten wurde gezittert, am Ende aber gejubelt. Nach dem hart erkämpften 2:1 bei Sporting Lissabon scheint der BVB auf gutem Kurs in die K.o.-Runde der Champions League. Vor allem ein Jungprofi hatte großen Grund zur Freude.