Bundestrainerin Steffi Jones kontert die Kritik an den DFB-Frauen. Foto: Carmen Jaspersen

Fußball

Jones zu Kritik: "Liegen nicht da und sonnen uns!"

Bundestrainerin Steffi Jones wehrt sich vor dem EM-Viertelfinale gegen die aufkommende Kritik an ihren offensiv schwächelnden Fußball-Frauen. Trotz der mageren Ausbeute vor dem gegnerischen Tor könne man ihrer engagierten Mannschaft keine Vorwürfe machen, sagte Jones kurz vor dem Duell gegen Dänemark am Samstag in Rotterdam.