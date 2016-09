Nico Rosberg kommt derzeit am besten zurecht. Foto: Lynn Bo Bo

Motorsport

Jagd auf Pole: Hamilton will Rosberg hinter sich lassen

Hamilton vs. Rosberg. Singapur ist die glitzernde Bühne für den nächsten Formel-1-Zweikampf der Mercedes-Piloten. Die Qualifikation steht an. Da will aber auch Sebastian Vettel mitmischen.