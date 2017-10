Ironman-Weltmeister Patrick Lange wird auf dem Flughafen in Frankfurt am Main von seiner Mutter Carmen herzlich empfangen. © Andreas Arnold

Triathlon

Ironman-Weltmeister Lange überwältigt von "Wahninnsempfang"

Überwältigt und überglücklich ist Ironman-Weltmeister Patrick Lange am frühen Mmorgen in Deutschland angekommen. "Es ist krass", sagte der 31-Jährige unmittelbar nach der Landung in Frankfurt/Main: "Vielen Dank für diesen Wahnsinnsempfang.