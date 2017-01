Biathlon

Nadine Horchler musste in ihrer Biathlon-Karriere schon viele Rückschläge hinnehmen. In der A-Liga konnte sie sich nie richtig etablieren. Aber sie kämpfte: Und wurde nun mit ihrem Erfolg in Antholz belohnt. Dahlmeier machte den Doppelsieg perfekt.

Antholz. Nach ihrem Biathlon-Coup von Antholz ließ sich Nadine Horchler von den Fans feiern. Und auch die knapp geschlagene Laura Dahlmeier zollte ihrer Teamkollegin nach deren ersten Weltcuperfolg überhaupt mit der berühmten Jubelpose von Sprint-Star Usain Bolt Respekt.

"Mit dieser Geste wollte ich Nadine zeigen, dass sie die Nummer eins ist", sagte Dahlmeier. Die 23-Jährige sicherte sich mit einer läuferischen Energieleistung noch Rang zwei im Massenstart und machte damit den ersten deutschen Doppelsieg des Winters perfekt.

Horchler indes sicherte sich zweieinhalb Wochen vor dem Saisonhöhepunkt in Hochfilzen in letzter Sekunde sogar noch das WM-Ticket und stand erstmals überhaupt in ihrer wechselvollen Karriere auf dem Podium. "Es ist unfassbar, ich kann es gar nicht glauben", sagte Horchler. Beim Sprung auf das Siegertreppchen hatte die 30-Jährige mit den Tränen zu kämpfen. Horchler und Dahlmeier hatten in einem packenden Endspurt Tschechiens Star Gabriela Koukalova auf Rang drei verwiesen.

Damit fährt Dahlmeier im Gelben Trikot der Weltcup-Gesamtführenden zur WM, nachdem sie zuvor in Südtirol schon das Einzelrennen gewonnen hatte. Bis zum letzten Schießen sah es so aus, als ob die Verfolgungs-Weltmeisterin ihrem fünften Saisonsieg entgegeneilt. Doch zwei Strafrunden warfen sie auf Rang vier 16 Sekunden hinter Koukalova und Horchler zurück. Aber Dahlmeier zündete erneut den Turbo und schnappte sich kurz vor dem Ziel noch die Tschechin. "Ich hätte gar nicht gedacht, dass ich sie noch einholen kann. Aber die Strecken taugen mir einfach und ich bin super zufrieden", sagte Dahlmeier.

Die Geschichte des Tages aber schrieb Nadine Horchler. Die 30-Jährige hat eine wechselvolle Karriere durchlebt. 2010 startete sie nicht mal im zweitklassigen IBU-Cup. Mit 23 stand sie am Scheideweg, aber sie machte weiter. Ohne großartige Unterstützung jobbte sie im Sommer in einer Pizzeria, wurde in der Zeit mit Material von Rekord-Weltmeisterin Magdalena Neuner unterstützt und setzte sich eine Frist von einem Jahr. Sie wurde belohnt, schaffte den Sprung sogar ins Weltcup-Team. Aber richtig etablieren konnte sie sich nicht, zuletzt lief sie weitestgehend im IBU-Cup.

Den Grundstein für ihren Überraschungserfolg legte Horchler mit einem fehlerfreien Schießen. Neben ihr traf nur noch eine der 30 Starterinnen alle 20 Scheiben. Und dass die eher laufschwächere Horchler in der anstrengenden Höhe von 1600 Metern Koukalova niederringen kann, hätte kaum jemand für möglich gehalten. "Ich dachte nach dem letzten Schießen, toll zweiter Platz hinter Gabi. Dass ich vorbei gehen und gewinnen kann, hätte ich nicht für möglich gehalten", sagte Horchler. Dahlmeier freute sich riesig für ihre Teamkollegin: "Es ist immer was Besonderes, zu gewinnen. Aber wenn man nach so einer Karriere und so einem Saisonverlauf gewinnt, ist das der Wahnsinn."

Nadine Horchler wird ihre Planungen nun wohl umstellen müssen. Ursprünglich sollte sie bei der anstehenden Europameisterschaft starten. Doch nach diesem Erfolg kommt Bundestrainer Gerald Hönig um eine WM-Nominierung für sie nicht herum. "Ich weiß gar nicht, wie es jetzt weitergeht", sagte Horchler mit einem strahlenden Lachen.

dpa