Hoffenheims Trainer Julian Nagelsmann (r) gibt Kerem Demirbay (l) Anweisungen. © Jonas Güttler

Fußball

Hoffenheim macht Europapokal-Teilnahme klar

Mit einem späten Tor hat Kerem Demirbay 1899 Hoffenheim erstmals in der Clubgeschichte in den Europapokal geschossen. Der Mittelfeldprofi rettete den Kraichgauern am Freitagabend in der Fußball-Bundesliga beim 1:1 (0:0) im Auswärtsspiel gegen den 1. FC Köln mit seinem Tor in der Nachspielzeit einen Punkt, der die letzten Restzweifel an der Europapokal-Qualifikation für kommende Saison ausräumte.