Marco Reus (l) jubelt über einen seiner drei Treffer bei seinem Comeback für den BVB im Spiel gegen Legia Warschau. © Bernd Thissen

Fußball

Historisches Torfestival: Dortmund besiegt Legia 8:4

Was für ein Comeback! Nach halbjähriger Verletzungspause steuert Marco Reus drei Treffer zum verrückten 8:4 des BVB gegen Warschau bei. Weniger Freude an dem Torrekord in der Champions League hat der Dortmunder Schlussmann Roman Weidenfeller.