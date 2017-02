Johannes Lochner (l-r) mit Joshua Bluhm und Francesco Friedrich mit Thorsten Margis stehen im Zielbereich der Bobbahn zusammen. Foto: Peter Kneffel

Historisch: Lochner/Friedrich im Viererbob zeitgleich

Zwei deutsche Titel und fünf von neun möglichen Medaillen im Bob-Bereich in den letzten WM-Rennen vor Olympia in Pyeongchang sind ein Signal. Doch Aussagekraft hat in diesem Winter erst das Weltcupfinale und die Testwoche in Südkorea.