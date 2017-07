Philip Heintz wurde über 200 Meter Lagen Siebter. © Axel Heimken

Schwimmen

Heintz verpasst Medaille bei Schwimm-WM

Philip Heintz hat bei der Schwimm-WM eine Medaille über 200 Meter Lagen verpasst. Der 26-Jährige schlug in Budapest in der Duna Aréna nach 1:57,43 Minuten als Siebter an.