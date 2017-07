Jacob Heidtmann hat das Finale über 400 Meter Lagen bei der Schwimm-WM verpasst. © Jens Büttner

Schwimmen

Heidtmann verpasst WM-Finale über 400 Meter Lagen

Nach Jacob Heidtmann über 400 Meter Lagen hat auch die deutsche Staffel auf der 4 x 100 Meter Lagen-Strecke das Finale bei der Schwimm-WM verpasst. Marek Ulrich, Marco Koch, Marius Kusch und Damian Wierling wurden am Sonntag in Budapest in 3:35,26 Minuten 13. nach den Vorläufen.