Schalkes Manager Christian Heidel trifft auf seinen ehemaligen Verein. © Ina Fassbender

Fußball

Heidel vor Wiedersehen mit Mainz: Kein normales Spiel

Nach ihren Auftritten in der Europa League rückt für Schalke und Mainz das Bundesliga-Duell am Sonntag in den Blickpunkt. Besonders für Schalkes Manager Heidel wird es ein emotionales Wiedersehen mit dem Ex-Club. Laut Trainer Weinzierl ist Schalke im "Aufholmodus".