96-Stürmer Niclas Füllkrug feiert vor den Fans seinen treffer zum 1:0. © Carmen Jaspersen

Hannover nach Derbysieg Erster - Nürnberg bezwingt Aue

Hannover 96 hat das brisante Derby gegen Eintracht Braunschweig 1:0 (1:0) gewonnen und ist auf Platz eins der 2. Fußball-Bundesliga gestürmt. Der letztjährige Absteiger bleibt nach dem Hochrisikospiel vor 42 700 Zuschauern in Hannover zumindest bis zur Stuttgarter Partie am Montag in Bielefeld Tabellenführer.