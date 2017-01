Teammanager Oliver Roggisch will den Reisestress für das DHB-Team möglichst gering halten. © Caroline Seidel

Handball

Handballer reisen früher als geplant mit dem Bus zur WM

Wegen der kritischen Wetterverhältnisse in den kommenden Tagen werden die deutschen Handballer eher als geplant zur WM nach Frankreich reisen. Bereits am Mittwoch und damit einen Tag früher starten Kapitän Uwe Gensheimer und Co.