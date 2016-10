Lewis Hamilton will nicht alles riskieren. © Srdjan Suki

Motorsport

Hamilton will kein übertriebenes Wagnis eingehen

Lewis Hamilton will im sich immer weiter zuspitzenden WM-Duell mit Nico Rosberg keine übertriebenen Wagnisse eingehen. "Ich denke nicht, dass ich mehr Risiko eingehen werde als ich es sonst tue", sagte der britische Mercedes-Pilot vor dem drittletzten Grand Prix dieser Saison am Sonntag in Mexiko-Stadt.