Weltmeister Lewis Hamilton will im WM-Kampf nicht aufgeben. © Diego Azubel

Motorsport

Hamilton verspricht WM-Kampf bis zum Schluss

Lewis Hamilton will WM-Favorit Nico Rosberg einen harten Formel-1-Titelkampf bis zum Schluss bieten. "Der Moment, in dem du aufgibst, ist der Moment, in dem du verlierst. Ich war nie jemand, der aufgegeben hat, und werde jetzt auch nicht damit anfangen", versicherte der britische Mercedes-Pilot vor dem drittletzten Saisonrennen am Sonntag (20.00 Uhr) in Mexiko.