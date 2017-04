Shanghai-Sieger Lewis Hamilton wirft seine Trophäe in die Luft. © Toru Takahashi

Motorsport

Hamilton schlägt zurück: Sieg in Shanghai vor Rivale Vettel

Nach seiner Niederlage zum Saisonauftakt in der Formel 1 in Melbourne gegen Sebastian Vettel setzt Lewis Hamilton den Konter. Der Brite gewinnt im Mercedes in Shanghai vor seinem Ferrari-Konkurrenten. Schon am Sonntag geht das Duell Silber-Rot in die nächste Runde.