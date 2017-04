Liegen in der WM-Wertung gleichauf: Lewis Hamilton (l) und Sebastian Vettel. © Toru Takahashi

Motorsport

Hamilton erwartet respektvolles WM-Duell mit Vettel

Lewis Hamilton rechnet auch bei einer Zuspitzung des noch jungen WM-Duells mit Sebastian Vettel mit einem respektvollen Umgang untereinander. "Es gibt Zeiten, in denen man hart gegeneinander fährt und es könnte Szenarien geben, wenn einer meint, etwas sei unfair, weil einer zu aggressiv war oder was auch immer", sagte der britische Mercedes-Pilot nach seinem Sieg beim Formel-1-Rennen in China.