Der HSV hatte Emir Spahic freigestellt. © Axel Heimken

Fußball

HSV hat neuen Ärger mit freigestelltem Spahic

Emir Spahic will es wissen. Der vom HSV freigestellte Profi reichte beim Arbeitsgericht Hamburg Klage ein. Der Innenverteidiger, dessen Vertrag noch bis zum 30. Juni läuft, will weiterbeschäftigt werden und wieder am Mannschaftstraining der Profis teilnehmen dürfen.