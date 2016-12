Fußball

Fußball-Nationspieler Ilkay Gündogan wird Manchester City lange fehlen. Sein Verein bestätigte, dass sich der deutsche Nationalspieler einen Kreuzbandriss zugezogen hat.

Manchester. "Es ist so, so schwierig für ihn, es so traurig, wir werden ihn sehr vermissen. Es ist Pech, aber das ist Fußball", sagte Trainer Pep Guardiola in der Pressekonferenz zum Spiel gegen den FC Arsenal.

Der 26-Jährige hatte sich im Spiel von Manchester City gegen Watford die Knieverletzung zugezogen. Im Juni war Gündogan von Dortmund nach Manchester gewechselt. Bereits in der Vergangenheit hatte er mit schweren Verletzungen zu kämpfen.

dpa