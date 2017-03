Georg Grozer wird nochmal für die Nationalmannschaft spielen. © Soeren Stache

Volleyball

Grozer kehrt vorübergehend in Nationalteam zurück

Deutschlands Ausnahmevolleyballer Georg Grozer kehrt vorübergehend in die Nationalmannschaft zurück und will bei der WM-Qualifikation mithelfen. "Andrea Giani hat mich gefragt, ob ich bei der WM-Qualifikation helfen kann, da diese sehr wichtig für die Zukunft ist. Nach Rücksprache mit meiner Frau und dem Zugeständnis, dass ein Teil der Vorbereitung in der Nähe von Moers stattfindet, werde ich dabei sein", sagte Grozer.