Mario Gomez erzielte drei Treffer in acht Minuten. © Rolf Vennenbernd

Fußball

Gomez-Hattrick reicht nicht für Wolfsburg-Sieg

Mit drei Toren in acht Minuten dreht Wolfsburgs Torjäger Gomez das Spiel in Leverkusen - doch Bayer kommt noch einmal zurück. Aber: Beide Teams, die ambitioniert in die Saison gegangen waren, müssen sich vorsehen, dass es nicht weiter nach unten geht.