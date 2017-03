Golf

Der Weltranglisten-Erste Dustin Johnson hat die Matchplay Championships der Golfer in Austin/Texas gewonnen. Der Amerikaner setzte sich am letzten Loch gegen den Spanier Jon Rahm durch.

Austin. Für Johnson war es der dritte Turniersieg in Serie. Damit ist der 32-Jährige auch Topfavorit für das Masters in Augusta Anfang April. In der Gruppenphase hatte Johnson auch Martin Kaymer bezwungen und dem Deutschen damit den Einzug in die K.o.-Phase des mit zehn Millionen Dollar dotierten Lochwettspiels der World-Golf-Championship-Serie verwehrt. Im Finale gegen Rahm lag Johnson von Beginn an vorn, musste aber bis zum Schluss zittern.

dpa