Die Dortmunder werden in dieser Saison nicht mehr auf Mario Götze zurückgreifen können. © Friso Gentsch

Götze fällt für Rest der Saison aus

Weltmeister Mario Götze wird trotz gesundheitlicher Fortschritte in dieser Saison wohl kein Spiel mehr bestreiten. Wie sein Verein Borussia Dortmund bekanntgab, spricht der an einer Stoffwechselstörung erkrankte 24-jährige Profi "positiv auf die erste Phase seiner Behandlung" an.