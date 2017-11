Steht bei der B-WM in Zhuhai in der Runde der letzten Vier: Julia Görges. © Pavel Golovkin

Tennis

Görges schafft es bei der Tennis-B-WM ins Halbfinale

Julia Görges hat beim Saison-Finale der erweiterten Tennis-Weltspitze das Halbfinale erreicht. Die derzeit beste deutsche Spielerin gewann bei der B-WM gegen die an Nummer eins gesetzte Französin Kristina Mladenovic den ersten Satz 6:2. Damit steht die 29-Jährige einen Tag nach ihrem Geburtstag bei der WTA Elite Trophy in China unabhängig vom Endergebnis des Matchs in der Runde der letzten Vier.