Gladbachs Trainer André Schubert trifft mit seinem Team auf Celtic Glasgow. © Roland Weihrauch

Fußball

Gladbachs Schubert: "Celtic hat nichts zu verlieren"

Mit einem Sieg in der Champions League gegen Celtic Glasgow hat Borussia Mönchengladbach die Teilnahme an der Europa League so gut wie sicher. Im Vorjahr war für die Gladbacher nach der Gruppenphase (Platz vier) Endstation.