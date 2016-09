Fußball

Dass Borussia Mönchengladbach überhaupt in der Champions League spielt und jetzt erstmals gegen den FC Barcelona ran darf, verdankt der Club auch André Schubert. Der Trainer wird nun für seine gute Arbeit belohnt: Vertrag bis 2019 verlängert.

Mönchengladbach. Einen Tag vor der Champions-League-Partie gegen den FC Barcelona hat Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach den Vertrag mit Cheftrainer André Schubert bis Juni 2019 verlängert.

"André macht sehr gute Arbeit", sagte Borussias Sportdirektor Max Eberl in einer Vereinsmitteilung. "Er hat die Mannschaft in die Champions League geführt, in den 34 Bundesligaspielen unter seiner Regie haben wir 65 Punkte geholt, das ist eine herausragende Bilanz."

Auch deshalb gehen die Borussen mit Selbstbewusstsein in die Partie gegen Barcelona. "Das wird ein supergeiles Spiel. Aber wir wollen was machen. Wir sind keine Fans von Barca - wir sind Gegner", sagte Gladbachs Linksverteidiger Oscar Wendt vor der Partie gegen den zwölfmaligen Europapokalgewinner.

Für den Bundesligaclub ist es in seiner langen Europapokalgeschichte das erste Aufeinandertreffen mit dem spanischen Meister. "Wir werden uns teuer verkaufen, allerdings sind wir uns der Gefahr bewusst, dass es eine Niederlage werden könnte", meinte Sportdirektor Max Eberl. Nach der 0:4-Niederlage bei Manchester City am ersten Spieltag dürfte es für den Bundesliga-Vierten in der schweren Gruppe C im Duell mit Celtic Glasgow ohnehin nur um den dritten Platz gehen - und damit um den Einzug in die Europa League.

Mit Spannung wird im Borussia-Park auch die Rückkehr von Marc-André ter Stegen erwartet. Der Torhüter des FC Barcelona tritt erstmals in seiner Heimatstadt gegen Borussia an. "Das wird ein ganz besonderes Spiel für ihn. Er soll das genießen - hoffentlich mit vielen Bällen, die auf sein Tor kommen", sagte Yann Sommer, ter Stegens Nachfolger im Tor der Gladbacher.

Den Ausfall des verletzten fünfmaligen Weltfußballers Lionel Messi bedauern die Gladbacher. "Natürlich ist das für eine Mannschaft angenehm, wenn ein Spieler mit solcher Qualität nicht auf dem Platz ist. Das freut uns aber nicht", sagte Sommer, der gerne gegen den Argentinier gespielt hätte. Nette Episode: Über die via Facebook von Borussia verschickten Genesungswünsche hat sich Messi sehr gefreut und auch gleich dafür bedankt.

Gladbachs bester Spieler dürfte hingegen wieder an Bord sein. Der Brasilianer Raffael stand nach kurzer Verletzungspause wegen einer Zerrung am Dienstag wieder auf dem Trainingsplatz und könnte somit wohl ins Team zurückkehren. Abwehrspieler Julian Korb wird wohl - wenn er spielt - auch auf einen prominenten brasilianischen Kollegen im Team der Katalanen treffen. "Neymar kenne ich bislang nur aus dem Fernsehen", sagte der 24-Jährige.

dpa