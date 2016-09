Die Gladbacher Spieler (l) zeigen sich vom 1:1-Ausgleich, den das Team vom FC Barcelona (r) bejubelt, wenig begeistert. © Maja Hitij

Fußball

Gladbach zeigt großes Spiel - Am Ende 1:2 gegen Barcelona

Nach einem denkwürdigen Fußballabend im Borussia-Park standen die Gastgeber am Ende wieder mit leeren Händen da. "Wir haben vor eigenem Publikum in der Champions League brillante Spiele gemacht, aber zahlen am Ende wieder Lehrgeld", meinte Borussia Mönchengladbachs Sportdirektor Max Eberl nach der äußerst knappen 1:2 (1:0)- Niederlage gegen den FC Barcelona.