Der Gladbacher Julian Korb sah nach einer Notbremse gegen den Stürmer Rot. © Roland Weihrauch

Fußball

Gladbach nach unnötigem Remis gegen Celtic vor Aus

Gladbach dominiert Celtic Glasgow - und ergattert trotzdem vor eigener Kulisse nur einen Punkt. Nach dem 1:1 ist das Weiterkommen in der Champions League in weite Ferne gerückt. Zumindest das Überwintern in der Europa League ist aber realistisch.