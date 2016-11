Trainer Markus Gisdol will mit dem HSV endlich den ersten Sieg feiern. © Daniel Reinhardt

Fußball

Gisdol-Rückkehr nach Hoffenheim: HSV will ersten Sieg

Unbesiegt gegen sieglos: Wenn Markus Gisdol an seine alte Wirkungsstätte nach Sinsheim zurückkehrt, könnten die Gegensätze krasser nicht sein. Während die noch ungeschlagenen Kicker von 1899 Hoffenheim vor dem Duell am Sonntag (15.30 Uhr) in der Fußball-Bundesliga einen Lauf haben, wartet der abstiegsbedrohte Hamburger SV nach zehn Partien noch immer auf sein erstes Erfolgserlebnis.