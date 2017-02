Der Norweger Emil Hegle Svendsen kollabierte nach dem Sprint. © Martin Schutt

Biathlon

Gewinner und Verlierer der Biathlon-WM

Laura Dahlmeier überstrahlt alle(s), doch bei der Biathlon-WM in Hochfilzen gibt es auch Pannen, Eklats und Pechvögel. Die Gewinner und Verlierer der Titelkämpfe in Tirol: GEWINNER: DIE KÖNIGIN DER WM: Laura Dahlmeier trägt sich in die Geschichtsbücher ein.