Fußball

Für Bayer Leverkusen ist im Champions-League-Spiel gegen Tottenham Hotspur der Sieg ein Muss. Nach zwei Remis muss die Bundesliga-Werkself in der Gruppe E um den Achtelfinal-Einzug bangen.

Leverkusen. Bayer Leverkusen muss gegen Tottenham Hotspur einen Sieg in der Champions League einfahren, um den lukrativen Achtelfinal-Einzug nicht vorzeitig zu verspielen.

Allerdings dürfte der Tabellendritte der englische Premier League am heutigen Dienstag (20.45 Uhr) der stärkste Gegner der Gruppe E sein. Was spricht für und gegen einen Erfolg des Bundesligisten?

HEIMSTÄRKE: Bayer 04 hat saisonübergreifend zehn Pflichtspielen (7 Siege/3 Remis) in der BayArena nicht verloren. Auf internationaler Ebene sieht die Statistik nicht minder ansehnlich aus: Von den letzten acht Europapokal-Partien verlor das Team von Trainer Roger Schmidt zu Hause kein einziges. "Ich habe das Gefühl, die Champions League geht jetzt erst los", meinte er.

FEHLENDE KONSTANZ: Auch in dieser Saison fehlt es Bayer an Konstanz. Nach drei starken Partien in Mainz 05 (3:2), bei AS Monaco (1:1) und gegen Borussia Dortmund (2:0) verlor der Werksclub am vergangenen Samstag bei Werder Bremen (1:2). Nach der Niederlage rutschte Bayer auf Bundesliga-Tabellenrang zehn.

ENGLISCHE CLUBS: In der Champions League bestritten die Leverkusener seit 2002 insgesamt 18 Spiele gegen englische Clubs. Davon gingen zehn verloren, nur drei gewann Bayer. Das letzte Erfolgserlebnis gegen eine Premier-League-Club gab es am 23. November 2011 mit 2:1 gegen den FC Chelsea.

DER GEGNER: Tottenham Hotspur ist seit der vergangenen Saison wieder eine erste Adresse im englischen Fußball. In der Saison 2014/15 qualifizierte sich der Traditionsclub wieder für die Champions League. In der aktuellen Saison besiegte Tottenham als einziger Premier-League-Club Pep Guardiolas Manchester City und liegt auf dem dritten Tabellenrang. Für Bayer-Coach Roger Schmidt sind die Londoner ein Anwärter auf die englische Meisterschaft.

SITUATION IN DER GRUPPE: Der AS Monaco führt die Tabelle mit 4 Punkten an, gefolgt von Tottenham Hotspur (3), Bayer Leverkusen (2) und ZSKA Moskau (1). Der Bundesligist muss noch zwei Mal auswärts bei Tottenham (2. November) und bei ZSKA Moskau (22. November) antreten. Das letzte Gruppenspiel bestreitet Bayer gegen den AS Monaco (7. Dezember).

