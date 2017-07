SC-Trainer Christian Streich plagen vor dem Hinspiel Verletzungssorgen. © Patrick Seeger

Fußball

Frühstart für Freiburg: Europa-League-Quali gegen Domzale

Für den SC Freiburg geht es schon wieder los. Am Donnerstag starten die Breisgauer in die Europa-League-Qualifikation. Doch der Weg in die Gruppenphase ist noch weit.