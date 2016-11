Severin Freund rechnet nach seiner Hüftoperation noch nicht mit Podestplatzierungen. © Karl-Josef Hildenbrand

Skispringen

Freund: Bin nicht "wahnsinnig überschwänglich"

Skisprung-Weltmeister Severin Freund geht nach einem schwierigen Sommer ohne Erfolgsdruck in die WM-Saison. Bis zu den Titelkämpfen im Februar 2017 will der 28-Jährige in Topform sein.