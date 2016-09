Der Leipziger Emil Forsberg (r.) traf zum zwischenzeitlichen 1:0 gegen Augsburg. © Hendrik Schmidt

Fußball

Forsberg erzielt das 500. Pflichtspieltor von RB Leipzig

RB Leipzig hat in der Bundesliga-Partie gegen den FC Augsburg den 500. Pflichtspieltreffer in der noch jungen Vereinsgeschichte erzielt. In der elften Minute gelang dem Schweden Emil Forsberg vor heimischer Kulisse das Jubiläums-Tor.